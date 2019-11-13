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"Ираэро" требует от Росавиации в суде выплаты компенсаций за субсидируемые перевозки

Три из шести исков удовлетворены

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Иркутская авиакомпания "Ираэро" подала к Росавиации шесть судебных исков с требованием погасить задолженность по выплате компенсаций за осуществление субсидируемых перевозок в 2019 году. Общая сумма исковых требований составила 183 млн рублей, три иска уже удовлетворены, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

На сайте Росавиации сообщается, что на 2019 год для "Ираэро" были утверждены такие субсидируемые рейсы, как Иркутск - Кызыл, Иркутск - Ленск, Иркутск - Нерюнгри, Иркутск - Полярный, Иркутск - Чита, Хабаровск - Улан-Удэ. Субсидирование рейсов означает, что перевозчик продает билеты для пассажиров по сниженной цене и получает из федерального бюджета по соглашению с Росавиацией компенсации выпадающих доходов.

"В отношении Росавиации в Арбитражный суд Москвы нами было подано шесть исков [о погашении задолженности по выплате субсидий] на общую сумму 183 млн рублей. Три суда мы выиграли - на 1,9, 50,7 и 5 млн рублей, а иск на 78,7 млн не приняли к производству, но это мы в ближайшее время будем обжаловать. Еще два иска в процессе [рассмотрения]", - сказали в пресс-службе.

В решении суда, размещенном в картотеке московского арбитража, по иску на возмещение 50,7 млн рублей за март и февраль 2019 года сообщается, что авиакомпания осуществляла пассажирские перевозки по специальному тарифу, однако не получила из федерального бюджета компенсации в виде субсидий. Представители Росавиации в судебном заседании выступали против удовлетворения иска, объясняя свою позицию тем, что у перевозчика есть задолженность по налогам.

Ситуацию с долгом по налоговым платежам в авиакомпании пока не прокомментировали.

"Ираэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту "Иркутска", выполняет рейсы более чем в 40 городов России.

Теги
РоссияИркутская область
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