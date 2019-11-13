Строительство нового здания хореографического колледжа в Красноярске начнется в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Единственный хореографический колледж в Красноярске, который сейчас находится в старом здании педагогического университета, получит новое здание, строительство которого начнется в 2020 году. Об этом сообщил в среду на брифинге губернатор края Александр Усс.

"Мы приняли решение, учитывая высокий культурный уровень Красноярска, потенциал нашего края, приступить к строительству нового хореографического колледжа. Он будет построен на острове Отдыха и будет выглядеть достойно. Это не что-то такое сверхшикарное, но тем не менее весь комплекс будет настоящим украшением острова и будет отвечать всем требованиям", - сказал Усс.

Он добавил, что был в здании нынешнего колледжа, его воспитанники занимаются в "тяжелейших условиях".

В региональном Министерстве культуры уточнили ТАСС, что строительство нового здания займет не менее двух лет. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, региональные власти рассчитывают привлечь федеральное финансирование.

Всего в 2020-2022 годах в крае планируется построить и реконструировать порядка 100 объектов социальной сферы.

Хореографический колледж - единственное в Красноярском крае среднее профессиональное учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов в области хореографического искусства. Он был основан в 1978 году.