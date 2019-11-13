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В результате ДТП на Алтае госпитализированы пять человек

Автомобиль Nissan Sunny столкнулся с "Нивой"

ТАСС, 13 ноября. Два легковых автомобиля столкнулись в среду утром в Алтайском крае, пять человек были госпитализированы, сообщается на сайте МВД региона.

"Около 8 часов 45 минут (04:45 мск) на 39-м км автодороги Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан водитель [автомобиля] Nissan Sunny допустил столкновение с автомобилем "Нива". В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали оба водителя и три женщины-пассажирки. Причины ДТП устанавливаются.

Теги
РоссияАлтайский край
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