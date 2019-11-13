В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Начальник лечебно-исправительной колонии в кузбасском Новокузнецке задержан правоохранительными органами, ему будет предъявлено обвинение в рамах расследования уголовного дела о присвоении и растрате 4,5 млн рублей, выделенных на жизнеобеспечение колонии. В исправительном учреждении проведены обыски, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Следственным управлением СК РФ по Кемеровской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере"). В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения. 45-летний руководитель исправительного учреждения задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, на протяжении двух лет (до марта 2019 года) колония заключала государственные контракты с подрядчиками на откачку бытовых отходов, так как в учреждении отсутствовала система централизованной канализации. Фактически работы не проводились, а оплата проводилась по поддельным документам. В общей сложности на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 млн рублей. По одной из версий, бюджетные деньги делились между подрядчиком и руководством колонии.