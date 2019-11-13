В Иркутске возбудили дело против экс-руководителя Агентства развития памятников

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя АО "Агентство развития памятников Иркутска", подозреваемого в незаконном отчуждении земельного участка, ущерб от которого составил более 22 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица, ранее занимавшего руководящую должность в акционерном обществе "Агентство развития памятников Иркутска", по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в период 2018 года исполняющий обязанности генерального директора осуществил незаконное отчуждение земельного участка (16 соток), расположенного в центре Иркутска. Сумма ущерба составила более 22 млн рублей", - говорится в сообщении. По решению суда бывший руководитель агентства арестован.

АО "Агентство развития памятников Иркутска" учреждено администрацией города с целью реставрации, восстановления и приспособления к современному использованию деревянных памятников архитектуры. В задачи организации входит поиск инвесторов и меценатов для восстановления зданий - объектов культурного наследия, относящихся к муниципальному уровню.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Властине, который был исполняющим обязанности руководителя агентства до середины 2018 года.