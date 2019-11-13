Новосибирская область направила в Минприроды предложения по изменению обращения с ТКО

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в которой накануне раскритиковал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, направили в адрес министерства предложения по изменению нормативной базы по обращению с ТКО. Предложения были высказаны правительством региона, еще ряд предложений от участников рынка могут быть направлены до конца года, сообщил ТАСС в среду министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Накануне, 12 ноября Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. В целях снижения риска прекращения оказания услуг, регионам было рекомендовано обратить особое внимание на деятельность регоператоров, а губернаторам были направлены предупреждения о необходимости принять "исчерпывающие меры" по недопущению остановки вывоза мусора.

"В правительстве [Новосибирской области] прорабатывается вопрос предложений по изменению нормативной базы [по обращению с ТКО]. От губернатора мы уже направили [предложения]. Сейчас уже по результатам деятельности рабочей группы, которая была сформирована после обращения перевозчиков к губернатору, посмотрим, нужно ли дополнить то, что уже отправили. Если будет что-то принципиально новое, регион направит до конца года в Минприроды России", - сказал Архипов.

Какие именно изменения предложил регион, Архипов не уточнил. Рабочая группа, по итогам которой могут быть направлены новые предложения, сформирована после обращения перевозчиков к губернатору региона Андрею Травникову. В июле транспортные компании просили Травникова оказать содействие в разрешении конфликта с ООО "Экология-Новосибирск" из-за накопившихся долгов.

Почему регион попал в перечень проблемных

По словам Архипова, попадание Новосибирской области в число проблемных регионов связано, в первую очередь, именно с проблемой наличия задолженности регоператора перед перевозчиками, которую в настоящее время хозяйствующие субъекты решают в суде.

"Эта проблема как раз связана с задолженностью, потому что мы, по данным ППК РЭО (Российский экологический оператор - прим. ТАСС), один из лидеров в России по охвату сельских населенных пунктов централизованным вывозом отходов. Ситуация [с вывозом мусора] под контролем, у нас еженедельно штаб проходит по системе ТКО", - сказал он.

Обращение парламентариев

В среду на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области депутаты направили обращение в правительство области, в котором высказали ряд претензий к работе компании "Экология-Новосибирск". По словам главы комитета Евгения Покровского, в ответе правительство должно представить меры, которые предпринимаются для улучшения работы регоператора. В случае, если эти меры покажутся парламентариям неэффективными, профильный комитет рассмотрит возможность предложения о прекращении договора с регоператором.