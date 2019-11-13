Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК после жалобы Медведеву проверит, почему в селе на Алтае три года нет горячей воды

Местная жительница Татьяна Кадукина ранее сообщила премьеру Дмитрию Медведеву, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения

ТАСС, 13 ноября. Следователи организовали проверку в связи с жалобой жительницы алтайского села Санниково на отсутствие с мая 2016 года в нескольких домах населенного пункта горячей воды. Об этом сообщается в среду на сайте краевого следственного управления СК РФ.

"Организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково", - говорится в сообщении.

В среду местная жительница Татьяна Кадукина пожаловалась на отсутствие горячей воды премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время его прогулки по селу Санниково, где он в ходе рабочей поездки провел совещание по развитию сельских территорий. Женщина сообщила премьеру, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения. По ее словам, проблемы с горячей водой в селе начались с мая 2004 года. В течение 12 лет горячее водоснабжение, как правило, отсутствовало с мая по октябрь, отметила она.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Эксперт: алтайские власти искусственно создали проблему с мусорным полигоном в Бийске
Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева считает, что компанию-оператора должны были поддержать регион, служба по тарифам и городская администрация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС