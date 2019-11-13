СК после жалобы Медведеву проверит, почему в селе на Алтае три года нет горячей воды

ТАСС, 13 ноября. Следователи организовали проверку в связи с жалобой жительницы алтайского села Санниково на отсутствие с мая 2016 года в нескольких домах населенного пункта горячей воды. Об этом сообщается в среду на сайте краевого следственного управления СК РФ.

"Организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об отсутствии горячего водоснабжения у жителей села Санниково", - говорится в сообщении.

В среду местная жительница Татьяна Кадукина пожаловалась на отсутствие горячей воды премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время его прогулки по селу Санниково, где он в ходе рабочей поездки провел совещание по развитию сельских территорий. Женщина сообщила премьеру, что с 2016 года три дома, в том числе тот, в котором она проживает, остались без горячего водоснабжения. По ее словам, проблемы с горячей водой в селе начались с мая 2004 года. В течение 12 лет горячее водоснабжение, как правило, отсутствовало с мая по октябрь, отметила она.