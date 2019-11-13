Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава района на Алтае заявил об отсутствии в бюджете денег на ремонт котельной в Санниково

По словам главы Первомайского района Александра Иванова, котельной в селе требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Котельная в алтайском селе Санниково, где в среду местная жительница пожаловалась премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой, действительно требует ремонта, но в местном бюджете нет необходимых 20 млн рублей. Об этом заявил ТАСС глава Первомайского района Алтайского края Александр Иванов.

Татьяна Кадукина рассказала председателю правительства, посетившему село в рамках рабочей поездки, что проблемы начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения.

"Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. <...> 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный", - сказал Иванов.

По его словам, в последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир, в том числе и Татьяны Кадукиной, решали с помощью водонагревателей. Власти предложили жителям проголосовать за замену электропроводки, чтобы обеспечить бесперебойную работу нагревательных приборов, но те, по словам главы района, отказались.

"Проблема еще и в том, что если мы сделаем новую котельную, в разы вырастет тариф. <...> Это либо компенсации [населению] из районного бюджета, а он дотационный, либо иной источник - карман жителей", - пояснил собеседник агентства.

В среду губернатор Алтайского края Виктор Томенко, по поручению Медведева посетивший квартиру Кадукиной, пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней. Он пообещал связаться с женщиной в четверг и рассказать о дальнейших действиях властей. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
В Бийске сняли режим ЧС, объявленный из-за мусора
Его ввели 11 ноября после ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС