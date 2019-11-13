Глава района на Алтае заявил об отсутствии в бюджете денег на ремонт котельной в Санниково

БАРНАУЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Котельная в алтайском селе Санниково, где в среду местная жительница пожаловалась премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на проблемы с горячей водой, действительно требует ремонта, но в местном бюджете нет необходимых 20 млн рублей. Об этом заявил ТАСС глава Первомайского района Алтайского края Александр Иванов.

Татьяна Кадукина рассказала председателю правительства, посетившему село в рамках рабочей поездки, что проблемы начались еще в мае 2004 года: горячая вода, как правило, отсутствовала с мая по октябрь. В 2016 году три дома вообще лишились горячего водоснабжения.

"Построили газовую котельную в 2002 году, горячая вода была. Потом котельная вышла из строя, ей требуется модернизация стоимостью около 20 млн рублей, надо перекладывать циркуляционный трубопровод, чтобы решить вопрос подачи воды. <...> 20 млн рублей в бюджете района нет, бюджет дотационный", - сказал Иванов.

По его словам, в последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир, в том числе и Татьяны Кадукиной, решали с помощью водонагревателей. Власти предложили жителям проголосовать за замену электропроводки, чтобы обеспечить бесперебойную работу нагревательных приборов, но те, по словам главы района, отказались.

"Проблема еще и в том, что если мы сделаем новую котельную, в разы вырастет тариф. <...> Это либо компенсации [населению] из районного бюджета, а он дотационный, либо иной источник - карман жителей", - пояснил собеседник агентства.

В среду губернатор Алтайского края Виктор Томенко, по поручению Медведева посетивший квартиру Кадукиной, пообещал выработать решение проблемы в течение двух дней. Он пообещал связаться с женщиной в четверг и рассказать о дальнейших действиях властей. В связи с жалобой жительницы села проверку начало региональное управление Следственного комитета.