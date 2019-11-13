Прокуратура проверит пансионат Кузбасса, где на людей якобы надевали смирительные рубашки

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку частного пансионата для пожилых людей в Яйском районе после публикации в местных СМИ информации о плохих условиях содержания там постояльцев. Об этом во вторник сообщает журналистам пресс-служба областной прокуратуры.

Накануне в социальной сети "Одноклассники" был размещен видеоролик, снятый в помещении частного пансионата для пожилых людей в Яйском районе. На кадрах видно, что на одного из постояльцев пансионата надета смирительная рубашка, в комнатах прогнил пол, помещение нуждается в ремонте, на кроватях нет постельного белья. Видеоролик был опубликован в местных СМИ.

"Прокуратурой области по данному факту организована проверка исполнения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проверка будет проведена прокуратурой Яйского района. При выявлении нарушений закона будут приняты меры для их устранения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Частный пансионат для престарелых и инвалидов "Золотые годы" зарегистрирован как автономная некоммерческая организация с 2016 года. Согласно выписки из единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пансионат оказывает услуги по уходу с обеспечением проживания.