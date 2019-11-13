ОНФ передал в прокуратуру факты нарушений при оказании помощи после паводка в Приангарье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили прокуратуру Иркутской области провести проверку по факту выявленных ими нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович встретился с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным и передал ему обращение Народного фронта с просьбой провести проверку выявленных активистами ОНФ нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе", - говорится в сообщении.