ОНФ передал в прокуратуру факты нарушений при оказании помощи после паводка в Приангарье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили прокуратуру Иркутской области провести проверку по факту выявленных ими нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.
"Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович встретился с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным и передал ему обращение Народного фронта с просьбой провести проверку выявленных активистами ОНФ нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что нарушения были выявлены после опроса 305 пострадавших, которые проживают в 15 населенных пунктах,. Большое количество нарушений связано с предоставлением жилья пострадавшим, чьи дома были сильно повреждены водой.
"В связи со скорым наступлением холодов и необходимостью решения жилищного вопроса мы попросили прокуратуру рассмотреть наше обращение в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова Апановича.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.