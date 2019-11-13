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Паводок в Иркутской области

ОНФ передал в прокуратуру факты нарушений при оказании помощи после паводка в Приангарье

Они были выявлены после опроса 305 пострадавших от паводка жителей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили прокуратуру Иркутской области провести проверку по факту выявленных ими нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба движения.

"Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович встретился с заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным и передал ему обращение Народного фронта с просьбой провести проверку выявленных активистами ОНФ нарушений при оказании помощи пострадавшим от паводка в регионе", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что нарушения были выявлены после опроса 305 пострадавших, которые проживают в 15 населенных пунктах,. Большое количество нарушений связано с предоставлением жилья пострадавшим, чьи дома были сильно повреждены водой.

"В связи со скорым наступлением холодов и необходимостью решения жилищного вопроса мы попросили прокуратуру рассмотреть наше обращение в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова Апановича.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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