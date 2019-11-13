Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

ТАСС, 13 ноября. Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы. Питомцев переводят в теплые помещения, увеличивают рацион, рассказали ТАСС представители зоопарков.

Гидрометцентр прогнозирует в ближайшие дни аномальные холода в ряде регионов страны. Так, в отдельных районах Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей отклонение от нормы составит 10-17 градусов, а абсолютные значения - минус 28-37 градусов. Аналогичная погода будет в Алтайском и Красноярском краях, а на севере Иркутской области возможны морозы до минус 43 градусов.

"Переселяются в утепленные вольеры обезьяны, птицы, южные кошки. Те, кто спокойно переносит минусовые температуры, остаются на улице. Крайний минус для животных - 35 градусов, когда для уличных обитателей утепляются их домики, но и то не для всех, потому что некоторые спокойно могут выдержать низкие температуры. Домики будут утеплены для северных мелких представителей семейства кошачьих", - рассказали ТАСС в Новосибирском зоопарке.

В красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" рассказали агентству, что для остающихся на улице питомцев дробят питание, их кормят не один-два раза в день, а чаще, маленькими порциями. Сытость не дает замерзнуть. В морозы хищным птицам дают живой корм, чтобы это мясо было теплое или мясо в термосумках комнатной температуры. Клетки птиц обматываются войлоком, чтобы им было тепло сидеть, и они спокойно переносят зиму. В преддверии холодов традиционно всем животным усиливают питание, рассказал ТАСС директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

"В этом году мы используем новую технологию, которую мы апробировали в прошлом году. В домик, где живет животное, насыпают слой опилок, добавляют определенные бактерии, которые совершенно безвредны для животных, но разлагают продукты их жизнедеятельности. То есть на эти опилки насыпается порошочек и затем прикрывается соломкой. В результате животное у нас находится месяц однозначно в тепле", - сказал он.

В Екатеринбургском зоопарке теплолюбивых животных начали готовить к первым морозам, попугаев, шимпанзе перевезли в теплые павильоны. "Те животные, которые остаются на улице, в природе находятся на территориях, где падает снег, бывают минусовые температуры. Поэтому на улице вы в течение всей зимы можете увидеть белых медведей, полярных волков, рысей - самых крупных кошек нашего уральского леса, - рассказала ТАСС начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. - В зоопарке уже выпал первый снег, многие животные в это время становятся более активными".