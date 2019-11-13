Муниципалитеты Приангарья ожидают снижения налоговых доходов из-за цифрового неравенства

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти отдаленных и труднодоступных территорий Иркутской области обеспокоены риском снижения в 2020 году налоговых поступлений в муниципальные бюджеты, возникшим на фоне плохой обеспеченностью сотовой связью и интернетом из-за закрытия офисов налоговой службы. Об этом сообщил в среду мэр Жигаловского района Игорь Федоровский на совещании в Законодательном собрании по проблеме цифрового неравенства.

"Проблема, которая реально встанет перед нами как органами власти уже с 2020 года, - это ликвидация территориально обособленных рабочих мест государственной налоговой службы. И те муниципалитеты, которые собирают копейки на свое существование, а это основные налоги - налог на имущество, НДФЛ и земельный налог, - не смогут оперативно собрать эти деньги, потому что жители и рады бы заплатить, но лишатся прямой возможности это сделать. А терминалов, банкоматов и связи, чтобы их установить, у нас нет", - сказал Федоровский.

В настоящий момент Федеральная налоговая служба проводит реорганизацию, которая предполагает сокращение ряда обособленных рабочих мест. Так, в 2019 году подразделение налоговой инспекции закрыли в поселке Чунском. Как сообщается на сайте районной администрации, налоговая служба попросила власти проинформировать население о возможностях получения услуг в электронном виде и через многофункциональный центр.

Отсутствие связи создает и другие проблемы жителям отдаленных территорий. Как сообщил на совещании спикер Заксобрания Сергей Сокол, в Иркутской области насчитывается около 170 населенных пунктов, где нет сотовой связи. "Тысячи жителей вынуждены постоянно преодолевать неудобства при попытке снять деньги - нужно ехать в ближайший райцентр, чтобы добраться до банкомата. Чтобы вызвать скорую, пожарных или полицию, просто поговорить с родными, нужно выезжать куда-нибудь повыше или искать место в деревне, где ловится сигнал связи", - пояснил Сокол.

Начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи министерства жилищной политики, энергетики и транспорта области Ольга Золоторева отметила, что компания "Ростелеком" реализует в регионе проект "Устранение цифрового неравенства", по которому к 2021 году 219 населенных пунктов должны получить высокоскоростной доступ в интернет. Проект затронет поселения, где проживают от 250 до 500 человек. Золоторева добавила, что сотовым операторам экономически невыгодно устанавливать оборудование в отдаленных территориях мобильной связи, а государственных программ по решению этой проблемы на федеральном и региональном уровнях нет.