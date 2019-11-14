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Березовская ГРЭС выйдет на полную мощность в I квартале 2020 года

1 февраля 2016 года на третьем энергоблоке ГРЭС произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Березовская ГРЭС (принадлежит "Юнипро") в I квартале 2020 года выйдет на полную мощность, восстановительные работы после пожара 2016 года на третьем энергоблоке, уничтожившем металлоконструкции котла, завершены в соответствии с графиком, сообщил в четверг журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"У нас были непростые времена в связи с аварией, и восстановительные работы заняли несколько лет. Теперь мы с удовлетворением констатируем, что они завершились по графику. И насколько нам известны планы компании, в первом квартале следующего года этот объект будет работать на полную мощность", - сказал Усс.

Он добавил, что на долю Березовской ГРЭС приходится 15% всего энергобаланса Красноярского края и порядка 5% в энергобалансе Сибири в целом.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Ранее ввод третьего блока Березовской ГРЭС после восстановления планировалось провести в IV квартале 2019 года. Отмечалось также, что блок может быть введен в III квартале этого года, но осенью прошлого года компания не исключала перенос ввода на более поздний срок из-за строгих требований к огнезащитному покрытию. Согласно данным отчета "Юнипро" за первое полугодие 2019 года, бюджет проекта по восстановлению третьего энергоблока Березовской ГРЭС после пожара составляет около 44 млрд рублей.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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