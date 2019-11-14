Березовская ГРЭС выйдет на полную мощность в I квартале 2020 года

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Березовская ГРЭС (принадлежит "Юнипро") в I квартале 2020 года выйдет на полную мощность, восстановительные работы после пожара 2016 года на третьем энергоблоке, уничтожившем металлоконструкции котла, завершены в соответствии с графиком, сообщил в четверг журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"У нас были непростые времена в связи с аварией, и восстановительные работы заняли несколько лет. Теперь мы с удовлетворением констатируем, что они завершились по графику. И насколько нам известны планы компании, в первом квартале следующего года этот объект будет работать на полную мощность", - сказал Усс.

Он добавил, что на долю Березовской ГРЭС приходится 15% всего энергобаланса Красноярского края и порядка 5% в энергобалансе Сибири в целом.

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года, а 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла. Ранее ввод третьего блока Березовской ГРЭС после восстановления планировалось провести в IV квартале 2019 года. Отмечалось также, что блок может быть введен в III квартале этого года, но осенью прошлого года компания не исключала перенос ввода на более поздний срок из-за строгих требований к огнезащитному покрытию. Согласно данным отчета "Юнипро" за первое полугодие 2019 года, бюджет проекта по восстановлению третьего энергоблока Березовской ГРЭС после пожара составляет около 44 млрд рублей.