Проект федеральной трассы в объезд Кемерова будет готов до конца года

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Проект строительства трассы в обход города Кемерово, по которому пройдет федеральная автомобильная дорога Р255 "Сибирь", будет готов к концу текущего года. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием на сессии областного совета.

"Стратегическая задача - построить дорогу в обход областной столицы, в этом году завершаем ее проектирование. За всю историю Кузбасса никто и никогда не приступал к разработке такого проекта, он позволит нам начать строительство дороги в ближайшей перспективе", - сказал он.

В 2019 году Цивилев обратился к правительству с просьбой оказать федеральную поддержку строительства объездной трассы. Сейчас Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса. По кемеровским дорогам ежедневно проезжает порядка 12,5 тыс. транзитных машин, значительная часть из которых - большегрузы, что значительно затрудняет организацию дорожного движения и негативно сказывается на экологии города.