Больше половины пострадавших от паводков в Приангарье покупают жилье в своих поселениях

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Люди, пострадавшие в результате паводков в Иркутской области и нуждающиеся в новом жилье, чаще всего приобретают его в своих муниципальных образованиях. Из 3 тыс. 370 семей, уже купивших жилье, 64,5% приобрели его в своем городе или поселении, сообщил в четверг журналистам министр социального развития, опеки, попечительства региона Владимир Родионов.

При этом, по его словам, 28,5% переехали, приобрели жилье в других территориях Иркутской области. "В частности, почти все, кто проживал в пункте временного размещения в Братске, приобрели жилье в этом городе, 7% приобрели жилье за пределами Иркутской области, большая часть в Красноярском крае. Это в основном жители Тайшетского, Чунского района, которые ближе к границе Иркутской области проживали. Но в целом география приобретения жилья очень широкая", - сказал Родионов.

Всего на получение жилищных сертификатов подано 6 тыс. 550 заявлений от семей, это 19 тыс. 215 человек. На 6 тыс. 290 семей, или 18,9 тыс. человек сертификаты уже оформлены, их общая сумма -18,7 млрд рублей.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.