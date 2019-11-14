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Бюджет Кузбасса на 2020 год приняли в первом чтении с дефицитом в 10,5%

По словам губернатора Сергея Цивилева, бюджет ощутит последствия падения мировых цен на уголь

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области единогласно принял в первом чтении закон о бюджете региона на 2020 год, сообщил в четверг на сессии совета его председатель Вячеслав Петров.

"Решение принимается единогласно", - сказал Петров.

Выступая с бюджетным посланием на сессии облсовета, глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что доходы бюджета региона в 2020 году составят 146,5 млрд рублей, расходы - 159,5 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 13 млрд рублей, или 10,5% от собственных доходов. По словам Цивилева, бюджет региона ощутит последствия падения мировых цен на уголь. В 2019 году казна потеряла 20 млрд рублей из-за падения цен и недостаточной провозной способности РЖД.

"По прогнозам ведущих аналитиков, снижение цен на уголь продолжится в 2020 году. Поэтому налоги в бюджет от угольщиков снизятся еще на 8-10 млрд рублей к уровню 2019 года", - отметил Цивилев.

В 2019 году доходы и расходы региональной казны были предусмотрены в объеме более 146 млрд рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе совета народных депутатов Кузбасса, принятие закона об областном бюджете на следующий год во втором, окончательном, чтении планируется на сессии 11 декабря.

Теги
РоссияКемеровская область
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