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Арбитражный суд Москвы признал банкротом Алтайский шинный комбинат

В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на полгода

БАРНАУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" (АШК), некогда являвшееся одним из крупнейших российских производителей шин. Банкротство не отразится на работе барнаульской площадки предприятия, поскольку в настоящее время на ней ведут деятельность другие компании - "ЯШЗ-Авиа" и "Нортек", сообщил в четверг ТАСС управляющий директор компании "Нортек" Игорь Канаков.

"АШК сейчас находится в Москве. [Рассматриваемые в суде споры, банкротство предприятия] - это чисто финансовые споры между учредителями и компанией АШК. Алтайского шинного комбината в Барнауле нет, нет уже давно. Он сократил производственную деятельность и находится в Москве. На барнаульской площадке все идет по плану, споры между АШК и "Шинпромом" никакого влияния не оказывают, никакого отношения к ней не имеют", - сказал Канаков.

Он отметил, что "Нортек" выполняет свою производственную программу согласно плану.

Арбитражный суд Москвы признал ООО "Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" (АШК) банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на полгода. Инициатором банкротства выступило ООО "Шинпром", говорится в картотеке суда.

Алтайские предприятия "Нортек" и "ЯШЗ-Авиа" являются лидерами по производству шин в РФ. Ранее сообщалось, что по итогам 2019 года предприятия рассчитывают увеличить объемы выпуска продукции на 9% - до 17 млрд руб. Объем производства в 2019 г. ожидается на уровне 13 млрд руб. - прирост составит порядка 1 млрд рублей.

Оба предприятия расположены на площадке бывшего Алтайского шинного комбината в Барнауле, который начал работу с 1960-х годов. Это одни из крупнейших компаний в шинной отрасли РФ: доля "Нортек" в общероссийском производстве шин в четырех группах (грузовые, легкогрузовые, сельхозшины и индустриальные) по итогам 2018 года составила 22,8%, увеличившись в 1,9 раза к 2012 году. "ЯШЗ-Авиа" - единственный завод в России, который обеспечивает нужды Минобороны, МЧС, других госструктур, российских авиакомпаний и корпораций-производителей авиационной техники.

Теги
РоссияАлтайский край
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