Прокуратура начала проверку после жалоб пострадавших от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области начала проверку по обращению экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые указали на то, что многие проблемы пострадавших от летнего паводка граждан до сих пор не решены. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель ведомства.
"К нам поступило это обращение и была организована проверка. Мы отрабатываем по всем изложенным доводам", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал ТАСС, для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области, в ОНФ была создана мониторинговая группа. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь. Почти 70% опрошенных сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением денежных выплат. 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.
Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.