Прокуратура начала проверку после жалоб пострадавших от паводка в Иркутской области

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области начала проверку по обращению экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ), которые указали на то, что многие проблемы пострадавших от летнего паводка граждан до сих пор не решены. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель ведомства.

"К нам поступило это обращение и была организована проверка. Мы отрабатываем по всем изложенным доводам", - сказал собеседник агентства.