Глава Кузбасса не исключил продажи шахты "Заречная", где горнякам задерживают зарплату

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев не исключает, что шахта "Заречная" (находится под управлением УК "Полысаевская"), где горняки из-за невыплаты зарплаты отказались заступать на смену, может быть продана.

Ранее около 50 сотрудников входящего в состав "Заречной" шахтоучастка "Октябрьский" отказались выходить на смену из-за задолженности по заработной плате. Общая сумма задолженности составляет порядка 40 млн рублей. Руководство шахты обещает погасить долги по зарплате к концу ноября.

"Оно (предприятие - прим. ТАСС) просто остановится, и значит, тогда будет продажа предприятия. Когда это произойдет, я не знаю, но это может произойти в ближайшее время. Кто купит это предприятие, за какие деньги - я на сегодня не могу сказать", - сказал Цивилев на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе предприятия.

Он напомнил, что в связи с невыплатой заработных плат, часть работников предприятия не выходят на работу, получая по закону среднемесячную зарплату. Высвобожденные с шахты горняки, по словам Цивилева, могут трудоустроиться на других угольных предприятиях - в отрасли открыто около 3 тыс. вакансий.

Шахта "Заречная" является одним из градообразующих предприятий кузбасского моногорода Полысаево и добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынкам в 2019 году значительно упали. Из-за этого на "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" были снижены темпы по добыче угля, и стали возникать проблемы с выплатой заработной платы. Шахта ранее входила в состав одноименной угольной компании "Заречная", в которую также входила еще одна шахта "Алексиевская". В 2017 году угольная компании и две ее шахты были признаны банкротами. С 2018 года выводом из кризиса действующих угледобывающих активов группы "Заречная" занимается угольная компания "Полысаевская".