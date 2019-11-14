Замначальника колонии в Красноярском крае задержали за взятку в виде 1 тыс. литров бензина

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель начальника исправительной колонии № 7 (ИК-7) в Красноярском крае задержан при попытке получения взятки в виде талонов на 1 тысячу литров бензина. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ФКУ "Исправительная колония № 7 ГУФСИН России по Красноярскому краю", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконные действия"). По предварительной версии следствия, в мае 2019 года подозреваемый обратился к одному из осужденных, систематически нарушающему режим, с предложением за 1 тыс. литров бензина марки АИ-95 не признавать его злостным нарушителем и не переводить его на более строгие условия содержания. Заключенный согласился и попросил своего знакомого приобрести талоны на бензин <...>. В момент передачи талонов подозреваемый был задержан", - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что это не единственный эпизод преступной деятельности подозреваемого. По информации следователей, в декабре 2018 году он уже получал от этого же осужденного через посредника талоны на 1 тыс. литров дизельного топлива.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе ГУФСИН по Красноярскому краю уточнили ТАСС, что подозреваемый был задержан совместными усилиями сотрудников управления собственной безопасности службы и полицейскими. Сейчас он отстранен от должности.