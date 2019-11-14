Власти Кузбасса просят Роснедра отозвать лицензию на добычу угля рядом с жилыми поселками

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса обратились в Роснедра с просьбой отозвать лицензию на добычу угля у разреза "Апанасовский" (дочернее предприятие "Разрез Бунгурский-Северный"), который планирует начать открытую добычу угля на юге региона рядом с тремя поселками в Новокузнецком районе, жители которых выступают против добычи угля рядом с их домами. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев.

"По этому месторождению мы уже отправили официальную просьбу в Роснедра, чтобы отозвать эту лицензию. Позиция правительства Кузбасса - мы против реализации этого проекта. Мы считаем, что требования, которые предъявляют жители, законны и справедливы, если они пойдут на общественные слушания, то мы на общественных слушаниях тоже заявим позицию, что мы против", - сказал Цивилев.

Глава региона пояснил, что лицензия на добычу угля на расстоянии менее одного километра от поселков Алексеевка, Ананьино, Апанас, где в общей сложности проживают около двухсот человек, была выдана еще в 2003 году, и с этого времени неоднократно переходила от одного юридического лица другому, при этом добыча угля в границах лицензии так и не была начата.

В настоящий момент лицензия на добычу находится у компании "Разрез "Апанасовский", предприятие имеет разрешительную документацию на отработку угольного месторождения и защитило планы развития горных работ на конец текущего года. Работы по добыче угля планируется начать с 2020 года.