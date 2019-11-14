Иркутской области нужно еще 3,7 млрд рублей на обеспечение жильем пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 14 ноября. /ТАСС/. Иркутской области необходимо дополнительно 3,7 млрд рублей, чтобы оплатить все жилищные сертификаты, выданные пострадавшим от паводка. Об этом во вторник сообщил журналистам министр социального развития, опеки, попечительства региона Владимир Родионов.

"Иркутская область получила из федерального бюджета 14 млрд рублей на приобретение и капитальный ремонт жилья после паводка. А мы выдали уже сертификатов на 18,7 млрд рублей. Мы были в Минстрое в понедельник, обсуждали все вопросы, часть денег переведут с капремонта под сертификаты. И плюс нам необходимо еще 3,7 млрд рублей, чтобы закрыть то количество сертификатов, которые мы выдали, Виталий Леонтьевич [Мутко] сказал, что данное решение будет готовиться", - сказал Родионов, уточнив, что деньги на обеспечение жильем пострадавшим также заложены в областном бюджете.

3 тыс. 370 пострадавших семей уже приобрели новое жилье, всего заявления подали 6 тыс. 550 семей, и эта цифра еще может увеличиться.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.