Власти Кузбасса не смогут расселить жителей из района подземных пожаров в Киселевске

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области не смогут переселить в новое жилье жителей города Киселевска из района, где на месте заброшенных горных выработок весной начались подземные пожары. Переселение за счет бюджетных средств невозможно, так как данная территория не является подработанной и не попадает в госпрограмму по переселению, сообщил в четверг журналистам глава Кузбасса Сергей Цивилев.

Летом текущего года власти Кузбасса пообещали решить вопрос с расселением 71 частного дома в Киселевске из района, где земля нагревалась до 170 градусов по Цельсию. Изначально власти планировали рассмотреть возможность включения данных домов в госпрограмму по расселению граждан с подработанных территорий - земель, не пригодных для проживания, так как ранее на них велась добыча угля.

"Никакого угля там нет, и подработанных территорий нет. Мы не можем подвести эти дома под подработанные территории, они по закону не вписываются. <…> Закон не позволяет, там нет никаких подработанных территорий", - сказал Цивилев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Киселевска, было проведено обследование данной территории, по итогам которого выдано заключение о том, что данная территория не является подработанной. Жителям было предложено использовать другие программы приобретения жилья с государственной поддержкой, но при участии личных средств. В настоящее время документы на переселение подала только одна семья.

Экономика кузбасского моногорода Киселевска, где проживают около 95 тыс. человек, связана с угольной промышленностью, в черте города расположены многочисленные угольные предприятия, которые ведут добычу открытым способом. В мае текущего года в районе заброшенных выработок ликвидированной шахты в Киселевске начались подземные пожары. После многочисленных жалоб местных жителей в конце июля власти приступили к ликвидации подземного горения. В начале октября подземный пожар был полностью ликвидирован, температура грунта пришла в норму, началась рекультивация земель.