Под Томском открылась первая за Уралом ферма с миниатюрными джерсейскими коровами

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Первая за Уралом роботизированная ферма, где будут разводить миниатюрных джерсейских коров, открылась под Томском в четверг. Для нового хозяйства первых 55 коров привезли из Дании, ежегодно планируется получать от них порядка 350 тонн молока в год для производства элитных сыров по голландским технологиям, сообщил на открытии фермы журналистам вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.

"Тут очень интересный новый скот, которого нет за Уралом и по России его очень мало - очень хороший сыропригодный скот. [Джерсейские коровы] как порода были зарегистрированы в 1886 году в Англии, была она произведена на острове Джерси в Ла-Манше. Долго очень выводилась, никакая кровь не приливалась, чтобы получить очень высокую жирность [молока], очень высокий белок и хорошую продуктивность", - рассказал журналистам вице-губернатор.

Он добавил, что всего из Дании было завезено 55 голов нового скота. Это первая в Томской области малая роботизированная ферма. Специально для хозяйства был изготовлен робот-дояр компании Lely, адаптированный под "миниатюрные" размеры коров - 1,5 метра в длину и 1,3 метра в высоту. "Мы стараемся, чтобы каждая ферма имела свое лицо, и мы могли этот опыт распространять на другие фермы", - отметил Кнорр.

На создание молочного производства были затрачены порядка 50 млн рублей, из которых 30 млн рублей выделены из областного и федерального бюджетов, а еще 20,7 млн рублей - собственные средства хозяйства. На окупаемость оно выйдет в течение семи лет.

Как пояснила ТАСС глава хозяйства Светлана Мезина, ежегодно на ферме будет производиться до 350 тонн молока. Оно будет отправляться на расположенную по соседству сыроварню "Сибирского молока". Как пояснил ТАСС представитель компании, ежегодно на сыроварне, потребности которой полностью обеспечит новая ферма, будет производиться 35 тонн элитных сыров по голландским технологиям для продажи на территории Томской области, а также для экспорта на рынки Москвы.