Свидетельства на жилье после паводков в Приангарье еще не получили около 300 семей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Свидетельства на получение жилья после паводков в Иркутской области до сих пор не получили около 300 семей, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе.

"Мы на прошлом заседании констатировали, что около 47 тыс. граждан получили выплаты по 10 тыс. рублей. Идет работа серьезная сейчас по выдаче свидетельств на компенсацию на утерю жилья, на сегодняшний день 6268 свидетельств на получение жилья выдано, и 3306 семей не просто уже получили свидетельства, они оплачены. <...> Но около 300 семей не определились, не получили свидетельства на жилье", - сказал он.

При этом Мутко, обращаясь к главе региона Сергею Левченко, попросил пояснить, какой срок необходим региону для решения этого вопроса. "Нам пишут, мы промониторили все социальные сети, группы, форумы собираются - люди говорят, что мы не всегда закрываем эти вопросы", - добавил вице-премьер.

Сроки решения жилищных проблем пострадавших

Мутко также заявил, что срок, в течение которого должен быть закрыт вопрос восстановления и ремонта жилья после паводков в регионе, не может быть сдвинут. Решить все жилищные проблемы пострадавших необходимо до октября 2020 года.

Вице-премьер неоднократно давал негативную оценку работе региональных властей по восстановлению жилья. На прошлом заседании комиссии сообщалось о том, что сроки сорваны по 20 из 45 поврежденным объектам в Иркутской области по программе восстановления, работы на которых должны были завершиться до 7 ноября.

"Срок завершения всего жилищного строительства до октября следующего года мы должны, безусловно, сохранить, и нам предстоит очень серьезная здесь работа", - сказал он.

Мутко также обратил внимание на появление в СМИ негативных сюжетов из региона, в первую очередь, из Тулуна. "Команда работает, и многое делается, но, если хотя бы один человек не удовлетворен, конечно, мы должны уже ставить себе оценки не очень высокие, труд наш сразу нивелируется. <...> Все населенные пункты, границы, список людей - все есть. Надо просто людей обойти - у кого какие вопросы, обратить внимание на одиноких, пожилых, престарелых людей, потому что люди порой не могут сами поехать куда-то подать заявления", - пояснил вице-премьер.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.