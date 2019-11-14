В ОНФ сообщили, что часть жителей Тулуна после паводков остается без света

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители микрорайона ЛДК в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области с момента наводнения остаются без электроэнергии, но им продолжают выставлять счета за свет. Об этом в четверг сообщил на заседании правительственной комиссии руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

"По результатам работы нашей группы в микрорайоне ЛДК в Тулуне установлено, что у людей нет электричества. Они утверждают, что по счетам продолжают платить", - сказал Кузнецов.

Он напомнил, что власти Иркутской области принимали решение о временном освобождении пострадавших от паводка от платы за электроэнергию, поэтому платежки жителям не должны присылать.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. Сильнее всего во время наводнения пострадал город Тулун.