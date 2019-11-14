Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Новосибирской области узаконили статус 39 дольщиков двух долгостроев

По данным правительства региона, в ближайшее время еще 32 человека будут включены в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Процедура заключения договоров на предоставление жилья ведется с дольщиками двух долгостроев на улице Тульская. Всего узаконен статус 39 дольщиков, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"По состоянию на 12.11.2019 года предложения о заключении договоров, предусматривающих предоставление гражданам жилых помещений в строящихся объектах на территории города Новосибирска, получили уже 39 человек, заключивших предварительные договоры с ООО "Стройцентр". В ближайшее время еще 32 человека будут включены в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на основании судебных актов, вступивших в законную силу", - уточняет пресс-служба.

Кроме того, власти рассматривают вопрос и о снижении размера доплаты при решении вопроса предоставления квартир добросовестным застройщикам в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП).

Член "Лиги Дольщиков Новосибирска" Лариса Масловская сообщила ТАСС, что дольщики проблемных объектов должны выплатить еще не менее 18% от коммерческой стоимости квартиры при решении вопроса предоставления квартир в строящихся домах, которые возводят добросовестные застройщики в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП). По ее словам, в мэрии рассматривается решение о снижении суммы до 15,2%, однако, по мнению дольщиков, и она также слишком высока.

По данным правительства региона, всего в Новосибирской области дали согласие на получение квартир по данному алгоритму 245 граждан, а 44 дольщика уже заключили договоры долевого участия.

Позиция властей

Как сообщил ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, региональные власти держат на контроле ситуацию с проблемными объектами, почти еженедельно встречаясь с дольщиками. "Мы делаем все в максимально быстрые сроки, но мы работаем в рамках правового поля и поэтому просто так махнуть рукой и достроить дома нельзя. Есть процедуры банкротств, уголовные дела, поэтому, мы работаем в том утвержденном плане, который есть", - сказал Шмидт.

Два долгостроя по улице Тульской начали строить в 2005 году и должны были сдать в 2007 году. Дома неоднократно пытались достроить, однако сроки сдачи сдвигались.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Томский завод открыл первую в России линию массового производства светодиодных эколамп
Цена на экологичные светодиодные лампы почти не будет отличаться от цены на обычные светодиодные, уточнила начальник нового производственного участка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС