Власти Новосибирской области узаконили статус 39 дольщиков двух долгостроев

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Процедура заключения договоров на предоставление жилья ведется с дольщиками двух долгостроев на улице Тульская. Всего узаконен статус 39 дольщиков, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"По состоянию на 12.11.2019 года предложения о заключении договоров, предусматривающих предоставление гражданам жилых помещений в строящихся объектах на территории города Новосибирска, получили уже 39 человек, заключивших предварительные договоры с ООО "Стройцентр". В ближайшее время еще 32 человека будут включены в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на основании судебных актов, вступивших в законную силу", - уточняет пресс-служба.

Кроме того, власти рассматривают вопрос и о снижении размера доплаты при решении вопроса предоставления квартир добросовестным застройщикам в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП).

Член "Лиги Дольщиков Новосибирска" Лариса Масловская сообщила ТАСС, что дольщики проблемных объектов должны выплатить еще не менее 18% от коммерческой стоимости квартиры при решении вопроса предоставления квартир в строящихся домах, которые возводят добросовестные застройщики в рамках масштабных инвестиционных проектов (МИП). По ее словам, в мэрии рассматривается решение о снижении суммы до 15,2%, однако, по мнению дольщиков, и она также слишком высока.

По данным правительства региона, всего в Новосибирской области дали согласие на получение квартир по данному алгоритму 245 граждан, а 44 дольщика уже заключили договоры долевого участия.

Позиция властей

Как сообщил ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, региональные власти держат на контроле ситуацию с проблемными объектами, почти еженедельно встречаясь с дольщиками. "Мы делаем все в максимально быстрые сроки, но мы работаем в рамках правового поля и поэтому просто так махнуть рукой и достроить дома нельзя. Есть процедуры банкротств, уголовные дела, поэтому, мы работаем в том утвержденном плане, который есть", - сказал Шмидт.

Два долгостроя по улице Тульской начали строить в 2005 году и должны были сдать в 2007 году. Дома неоднократно пытались достроить, однако сроки сдачи сдвигались.