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Мутко раскритиковал иркутские власти за волокиту с обращениями жителей после паводков

По словам вице-премьера, "за каждую тему должно отвечать должностное лицо"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу властей региона за волокиту с рассмотрением обращений жителей. Он призвал прекратить пересылку документов из инстанции в инстанцию, которая сейчас напоминает "карусель".

"У нас очень много волокиты еще, бюрократии, отписок, переписок. Мы уже с вами говорили: за каждую тему должно отвечать должностное лицо, уполномоченное давать такие ответы, а не гонять по кругу <...> "Карусель" устраиваем, не можем дать ответ, один и понятный", - сказал он, обращаясь к губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

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По словам Мутко, адресная работа властей региона с пострадавшими при паводках в Иркутской области не проведена должным образом. "Я наше министерство социальной защиты прошу еще раз проехать, еще раз пройти - вчера еще должны были по каждой семье иметь ответ на вопросы: что, где и как", - сказал он.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обратил внимание на тот факт, что жители получили всего пять письменных отказов от общего числа обращений. "Есть повторные обращения, когда люди не получили материального отказа <...> Там, где отказывают, мотивированного отказа нет, чтобы они могли обратиться в суд", - сказал полпред, пояснив, что, по словам жителей, вместо письменных ответов власти по телефону рекомендуют обращаться в другие инстанции.

Мутко также обратил внимание на появление в СМИ негативных сюжетов из региона, в первую очередь из Тулуна "Команда работает, и многое делается, но, если хотя бы один человек не удовлетворен, конечно, мы должны уже ставить себе оценки не очень высокие, труд наш сразу нивелируется. Все населенные пункты, границы, список людей - все есть. Надо просто людей обойти - у кого какие вопросы, обратить внимание на одиноких, пожилых, престарелых людей, потому что люди порой не могут сами поехать куда-то подать заявления", - пояснил вице-премьер. В свою очередь, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что эксперты ОНФ, которые выезжали в пострадавшие населенные пункты и общались с жителями, обеспокоены их эмоциональным состоянием и недовольством ликвидацией последствий стихии.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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