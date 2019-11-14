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Паводок в Иркутской области

ОНФ: власти в Иркутской области отговаривали пострадавших при паводках от общения со СМИ

Как сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, людям поступали звонки с просьбой не комментировать ситуацию с выплатами компенсаций

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти в Иркутской области просили пострадавших от паводков жителей не рассказывать СМИ о проблемах с компенсациями и получением жилья, пообещав решить эти вопросы. О звонках представителей администрации жители рассказали активистам Общероссийского народного фронта, сообщил журналистам руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Вчера вечером, сегодня утром жителям начали поступать звонки от представителей администрации, региональной или муниципальной, не могу сказать, но поступали со словами о том, что, пожалуйста, не комментируйте ничего журналистам, мы вам все выплатим. Поэтому считаю, что это большое достижение, люди получат компенсации быстрее", - сказал Кузнецов.

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Для контроля над выполнением поручений президента России Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области, в ОНФ была создана мониторинговая группа. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно ли и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь. Почти 70% опрошенных сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением выплат. 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.

На пресс-конференции 12 ноября в Иркутске эксперты ОНФ рассказали о конкретных случаях неоказания помощи пострадавшим. Также на встречу с журналистами были приглашены жители нескольких территорий, которые ознакомили СМИ со своими проблемами в получении выплат и жилья. Прокуратура Иркутской области по обращению ОНФ начала проверку фактов нарушения прав граждан.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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