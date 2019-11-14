ОНФ: власти в Иркутской области отговаривали пострадавших при паводках от общения со СМИ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти в Иркутской области просили пострадавших от паводков жителей не рассказывать СМИ о проблемах с компенсациями и получением жилья, пообещав решить эти вопросы. О звонках представителей администрации жители рассказали активистам Общероссийского народного фронта, сообщил журналистам руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Вчера вечером, сегодня утром жителям начали поступать звонки от представителей администрации, региональной или муниципальной, не могу сказать, но поступали со словами о том, что, пожалуйста, не комментируйте ничего журналистам, мы вам все выплатим. Поэтому считаю, что это большое достижение, люди получат компенсации быстрее", - сказал Кузнецов.