ОНФ выявил отставание в ремонте восьми поврежденных паводками в Приангарье соцобъектов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обследовали десять соцобъектов, поврежденных в результате паводков в Иркутской области летом 2019 года, и обнаружили отставание по графикам ремонта восьми из них. Об этом сообщил в четверг журналистам по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий паводков руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов

"Мы проехали 10 социальных объектов, это школы и детские садики. Из 10 социальных объектов вовремя сданы только два. Все остальные с отставанием либо с ощутимым отставанием", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что это влечет ряд проблем, связанных с "уплотнением" других школ и детских садов. "Дети начинают учиться в три смены и так далее", - подчеркнул Кузнецов.