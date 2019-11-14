ОНФ выявил отставание в ремонте восьми поврежденных паводками в Приангарье соцобъектов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обследовали десять соцобъектов, поврежденных в результате паводков в Иркутской области летом 2019 года, и обнаружили отставание по графикам ремонта восьми из них. Об этом сообщил в четверг журналистам по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий паводков руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов
"Мы проехали 10 социальных объектов, это школы и детские садики. Из 10 социальных объектов вовремя сданы только два. Все остальные с отставанием либо с ощутимым отставанием", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что это влечет ряд проблем, связанных с "уплотнением" других школ и детских садов. "Дети начинают учиться в три смены и так далее", - подчеркнул Кузнецов.
Мониторинговая группа ОНФ была создана для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь.
Почти 70% опрошенных сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением денежных выплат, 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.