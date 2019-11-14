Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОНФ выявил отставание в ремонте восьми поврежденных паводками в Приангарье соцобъектов

По данным экспертов, в настоящее время сданы два соцобъекта из десяти

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обследовали десять соцобъектов, поврежденных в результате паводков в Иркутской области летом 2019 года, и обнаружили отставание по графикам ремонта восьми из них. Об этом сообщил в четверг журналистам по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий паводков руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов

"Мы проехали 10 социальных объектов, это школы и детские садики. Из 10 социальных объектов вовремя сданы только два. Все остальные с отставанием либо с ощутимым отставанием", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что это влечет ряд проблем, связанных с "уплотнением" других школ и детских садов. "Дети начинают учиться в три смены и так далее", - подчеркнул Кузнецов.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

Мониторинговая группа ОНФ была создана для контроля за выполнением поручений президента России Владимира Путина, касающихся ликвидации последствий летних паводков в Иркутской области. Ее участники опросили в 15 подтопленных населенных пунктах 305 человек, чтобы выяснить, своевременно и в полном ли объеме пострадавшим оказывается помощь.

Почти 70% опрошенных сказали, что не знают, где получить помощь и как восстановить документы, 90% заявили о проблемах с получением денежных выплат, 57% сообщили, что не согласны с результатами обследования своих домов, но у них нет денег, чтобы оспорить решение комиссии. Пострадавшие вынуждены оплачивать услуги адвокатов, чтобы получить положенные компенсации или жилищный сертификат.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
На реконструкцию взлетно-посадочных полос в Кузбассе требуется более 8 млрд рублей
Власти региона намерены привлечь эти средства из федерального бюджета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС