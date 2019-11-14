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На реконструкцию взлетно-посадочных полос в Кузбассе требуется более 8 млрд рублей

Власти региона намерены привлечь эти средства из федерального бюджета

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость проектов по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Кемерова и Новокузнецка предварительно оценивается в 8 млрд рублей, которые власти Кузбасса намерены привлечь из федерального бюджета. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель губернатора региона Константин Венгер.

"Взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки в аэропортах Кемерова и Новокузнецка являются федеральными объектами. По предварительным оценкам, на их реконструкцию требуется в общей сумме более 8 млрд рублей, из них 5 млрд рублей - это средства на реконструкцию полосы в Кемерове, и около 3,2 млрд - в Новокузнецке. Мы работаем над тем, чтобы получить федеральное финансирование на реализацию этих проектов", - сказал Венгер.

Взлетно-посадочные полосы в двух кузбасских аэропортах были построены более 30 лет назад и сегодня нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью износа. Как сообщил на пресс-конференции в четверг глава региона Сергей Цивилев, согласно экспертному заключению, предельный срок эксплуатации полос - до 2024 года.

"Была экспертиза, которая сказала, что взлетные полосы можно эксплуатировать до 2024 года и надо рассматривать вопрос о включении этих полос в программу реконструкции аэропортов. Мы на сегодня уже получили заключение по городу Кемерово, о том, что реконструкцию ВПП в Кемерове надо делать и обоснование под нее уже получили, передали эти документы в правительство РФ [для согласования вопроса о выделении финансирования]. По городу Новокузнецку пакет документов [для аналогичного заключения] находится это сейчас на рассмотрении", - сказал Цивилев, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава региона также напомнил, что со своей стороны власти ведут работу с собственниками аэропортов в регионе и договорились с ними о реконструкции терминала в аэропорту Новокузнецка и о строительстве нового пассажирского терминала в Кемерове. Из регионального бюджета в текущем году было выделено порядка 250 млн рублей на субсидирование межрегиональных авиаперевозок для увеличения пассажирского потока.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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