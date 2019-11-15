Поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае прекратили из-за морозов

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Активная поисковая операция в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае, где 19 октября произошел прорыв дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" и погибло 17 человек, три человека числятся пропавшими без вести, прекращена из-за сильных морозов. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Сейчас в районе поселка Щетинкино минус 27 градусов. По прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 16 ноября температура опустится до минус 31 градуса. В субботу температура составит минус 24-25 градусов. В воскресенье потеплеет до минус 15-17 градусов.

"Из-за морозов активная поисковая спасательная операция прекращена, федеральные и региональные силы спасателей возвращены к местам дислокации", - сообщил представитель ведомства, добавив, что поисковую операцию сейчас координируют правоохранительные органы. Он не ответил, будут ли возобновлены активные поиски при потеплении, но добавил, что в случае запроса от правоохранительных органов спасательные подразделения регионального главка МЧС готовы выдвинуться в зону поиска.

При прорыве дамбы потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.