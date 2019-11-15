Первая школа в новом застраиваемом микрорайоне Томска сдана в эксплуатацию

ТОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Подрядчик сдал в эксплуатацию первую школу в застраиваемом микрорайоне "Южные ворота" на окраине Томска. В 2020 году областные власти выкупят ее на средства национального проекта "Образование", и в сентябре она примет учеников, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В жилом районе "Южные Ворота" <…> введена в эксплуатацию школа на 1 100 мест. Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации", - говорится в сообщении.

В 2020 году на средства национального проекта власти выкупят ее у подрядчика - Томской домостроительной компании. Как ранее сообщала журналистам вице-губернатор Людмила Огородова, на эти цели предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, из которых 687,8 миллиона - областной бюджет и 393,6 миллиона - федеральный.

"Построить школу в "Южных воротах" нам помог президентский национальный проект "Образование", благодаря которому каждый год мы будем открывать по новой огромной школе. Мы договорились со строителями и жителями, что в каждом новом микрорайоне будет все необходимое для жизни, и от этого курса не отступим. Новая школа примет первых учеников в День знаний в 2020 году", - цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

"Южные ворота" - новый микрорайон на окраине Томска, в котором застраивается жилье для 20 тысяч человек. В настоящее время в микрорайоне есть только начальная школа-сад и детский садик.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.