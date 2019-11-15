СК возбудил дело из-за загрязнения реки Сисим после прорыва дамб в Красноярском крае

ТАСС, 15 ноября. Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим после прорыва дамб золотодобывающего предприятия в Красноярском крае. Об этом сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Красноярского края.

"19 октября в районе населенного пункта Щетинкино на участке работ ООО "Сисим" в долине реки Малая Сейба произошло разрушение насыпи технологического отстойника с последующим поступлением загрязненных вод в реку Сисим. Отобрано более 20 проб, установлено наличие в ней значительного количества взвешенных веществ, принято решение о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.