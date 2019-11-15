Глава новосибирского НИИТО им. Цивьяна заявил о необходимости вернуть институту клинику

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. И.о. директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) им. Я. Л. Цивьяна Андрей Корыткин, назначенный на этот пост в октябре, заявил о необходимости вернуть в состав института ранее учрежденное медучреждение "Клиника НИИТО", с которым у института возник конфликт. Как говорится в открытом письме Корыткина, которое имеется в распоряжении ТАСС, это позволит увеличить доступность медпомощи и сократит сроки ожидания госпитализации.

Конфликт между НИИТО им. Цивьяна, который является одним из крупнейших в стране центров, занимающихся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии, и АНО "Клиника НИИТО", учрежденной институтом в 2000 году, начал развиваться около 1,5 года назад, после того, как в институте сменилось руководство, а в клинике - состав учредителей. Экс-директор НИИТО им. Цивьяна Михаил Садовой, руководивший учреждением с 2006 года, покинул пост в начале 2018 года в связи с коррупционным скандалом, став фигурантом уголовного дела. И.о. директора института была назначена Ирина Кирилова, после чего в октябре 2019 года ее сменил Андрей Корыткин.

"Важнейшей задачей нашего института, Министерства здравоохранения и руководства Новосибирской области является увеличение объемов оказания медицинской помощи. <…> Также коллектив НИИТО выступает за сокращение сроков ожидания госпитализации и увеличение доступности медицинской помощи для жителей региона. <…> Очевидно, что для решения обозначенных задач врачам нужно увеличить площади и штат медицинских работников. АНО "Клиника НИИТО" и десятиэтажное здание [занимаемое клиникой] необходимо вернуть федеральному учреждению ННИИТО им. Цивьяна", - говорится в письме.

В письме отмечается, что клинику в 2000 году учредил институт, но впоследствии в число ее собственников вошли другие структуры и частные лица. По мнению Корыткина, это привело к разрыву связей между институтом и клиникой, которая сейчас фактически является самостоятельным учреждением.

"Более того, в результате деятельности предыдущего руководства учреждения из бюджета были похищены огромные бюджетные средства, большая часть из которых использована для строительства 10-этажного здания для так называемого частного медицинского проекта, не связанного с интересами государства в лице ФГБУ", - пишет Корыткин, отмечая, что возврат учреждения в структуру института позволит возместить понесенный государством ущерб.

В свою очередь директор АНО "Клиника НИИТО" Оксана Шелякина сообщила ТАСС, что клиника ожидает юридической оценки ситуации. "Я хочу дождаться юридической оценки ситуации. Подобные вопросы должны прорабатывать юридические структуры, что сейчас и происходит", - сказала она. По словам Шелякиной, вернуть клинику ФГБУ "невозможно по юридическим стандартным нормам, это два юрлица".