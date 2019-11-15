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Новосибирская область провела частичное размещение гособлигаций на Московской бирже

Общая сумма составила 750 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС /. Минфин Новосибирской области в пятницу на Московской бирже реализовал плановое размещение части государственных облигаций на сумму 750 млн рублей для рефинансирования подлежащих погашению долговых обязательств, сообщил ТАСС в пятницу глава ведомства Виталий Голубенко.

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области утвердило выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Общее количество облигаций в данном выпуске составляет 5 млн штук, общий объем эмиссии облигаций - 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Срок обращения - 1825 дней с начала размещения.

"Новосибирская область разместила в пятницу на Московской бирже серию государственных облигаций на сумму около 750 млн рублей. Оставшаяся часть эмиссии 4250 млн рублей будет доразмещаться при возникновении дополнительной потребности в заимствованиях в ходе исполнения областного бюджета Новосибирской области", - сообщил Виталий Голубенко.

"Решение, которые мы сегодня приняли, - это провести размещение по ставке купонного дохода не дороже 6,5% годовых. На бирже спрос на облигации Новосибирской области традиционно был высокий, он более чем в два раза превысил предложение [5 млрд рублей]. Предложения покупателей, отвечающие критерию 6,5%, были удовлетворены в полном объеме [750 млн рублей]. В дальнейшем, в зависимости от необходимости, возможно, и в декабре, мы будем проводить доразмещение. Объем доразмещения всецело будет зависеть от соответствия спроса на облигации интересующей нас цене", - пояснил Голубенко.

Он отметил, что поэтапное размещение гособлигаций при определенной конъюнктуре на рынке является одним из эффективных механизмов управления государственным долгом, позволяющим размещаться в периоды "оптимальной цены денег на рынке" и избегать избыточных заимствований.

По данным на 1 ноября, государственный долг Новосибирской области составляет 38,35 млрд рублей, объем ценных бумаг на 1 октября - 16,75 млрд рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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