Дед Мороз посетит в Новосибирске музей РЖД и подарит подарки детям из социальных центров

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз, прибывший в Новосибирск в рамках акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ", посетит в городе центр социальной помощи "Семья", в котором находятся дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, навестит ребят с ограниченными возможностями здоровья, посещающих один из детских садов города, а также подарит подарки многодетной семье Пантюховых. Об этом Всероссийский Дед Мороз сообщил журналистам в воскресенье на пресс-конференции.

"Мы начнем с музея истории Западно-Сибирской железной дороги. Там мы встретимся с ребятами из реабилитационного центра "Заря". С [семьей] Пантюховых мы познакомимся, у мамы Елены Юрьевны девять деток, всегда с нетерпением, трепетом я иду в большие дружные интересные семьи. Познакомимся с девочкой, которую зовут Снежана, у Снежаны проблемы со здоровьем и я надеюсь, что наша встреча действительно будет для нее большим добрым праздником,также мы вручим нужный медицинский подарок", - рассказал Всероссийский Дед Мороз.

Волшебник также посетит физкультурно-оздоровительный центр "Восток", детский сад №175 комбинированного вида, а всех жителей Новосибирска Дед Мороз поздравит в понедельник в ТРЦ "Галерея Новосибирск".

Благотворительная акция "Путешествие Деда Мороза с НТВ" проходит в четвертый раз. По словам волшебника, за последние три года, участники акции преодолели "огромную дистанцию по стране": более 40 тыс. км, заглянули в 260 соцучреждений и навестили 220 семей. Кроме того, за это время было подарено 325 тонн подарков. В этом году Новосибирск стал пятым городом, который посетил волшебник, всего путешествие пройдет по 28 городам.