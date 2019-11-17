В Норильске до конца года реализуют пилотный проект по заморозке фундамента дома

НОРИЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Проект по заморозке фундамента многоэтажного дома, оказавшегося под угрозой из-за таяния вечной мерзлоты, реализуют в Норильске до конца текущего года. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС мэр города Ринат Ахметчин.

"Фирма из Тюмени начинает проект по заморозке фундамента вокруг дома. До конца года они должны все сделать. Это пилотный проект. Когда бурили скважину [возле фундамента], оказалось, что на глубине 30 м плюсовая температура", - пояснил мэр.

Проект реализуется в городском районе Талнах. Специалисты намерены установить системы охлаждения грунта по контуру здания. Она будет состоять из сети труб, по которой запустят хладоген.

Фундаменты части многоэтажек Норильска опираются на подземный скальный массив. Остальные дома стоят на льдах вечной мерзлоты, такая технология строительства была разработана в советское время. Теперь вечная мерзлота начинает размораживаться, фундаменты разрушаются, дома ветшают.

"Вариантов два: сносить [такие] дома либо [фундаменты] замораживать", - подчеркнул мэр. Он добавил, что экспериментом заинтересовалась японская делегация Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM), которая работает в эти дни в Норильске.