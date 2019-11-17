В Норильске презентуют первый VR-фильм о жизни кочевников в Арктике

НОРИЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Первый фильм в формате виртуальной реальности (VR) "Сказки на ночь", повествующий о жизни и быте кочевников-оленеводов, представят в Норильске в середине декабря. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила автор проекта Анна Толкачева, резидент PolArt-резиденции Норильского музея.

"Показ пройдет в середине декабря в Норильске", - сказала Толкачева. По ее словам, лента будет состоять из нескольких историй о быте кочевой ненецкой семьи. Она добавила, что фильмов в таком формате о северных народах нет.

Съемки велись в Тухардской тундре, в 130 км от Норильска. Съемочная группа несколько недель весной и летом провела с семьей оленеводов: родителями и шестью их детьми.

"Мы хотели снимать коренных жителей [севера] непосредственно там, где они живут. Снимали на камеру 360 (камера, снимающая видео в формате 360 градусов). В итоге собрали истории из реальной жизни, в которую вплетаются элементы из мифов", - сказал Толкачева.

Ненцы - коренной малочисленный народ Севера. В Красноярском крае их около 3,5 тыс. человек. Основным занятием для них было и остается кочевое оленеводство.

Арт-резиденция PolArt открыта музейно-выставочным комплексом "Музей Норильска" при поддержке мэрии Норильска и компании "Норникель" в 2016 году.