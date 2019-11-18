В мэрии Бийска изъяли документы в рамках расследования о строительстве жилых домов

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России изъяли в понедельник документы и провели обыски в мэрии Бийска. Расследование, в рамках которого проведены обыски, связано со строительством многоквартирных домов в наукограде, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Бийска.

"Сегодня примерно в 08:30 (04:30 мск) представители Следственного комитета и ФСБ России произвели изъятие документации и компьютерной техники в рамках следственных мероприятий, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам ул. Спекова 8, 8/1, 8/2", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, администрация города продолжает работать в нормальном режиме.