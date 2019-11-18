Сотрудники СК и УФСБ обыскивают квартиры чиновников в Бийске по делу о халатности

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи и сотрудники УФСБ по Алтайскому краю в понедельник проводят обыски в квартирах чиновников в связи с уголовным делом о халатности при сдаче в эксплуатацию жилья в городе, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону. Ранее сообщалось об обысках в мэрии Бийска.

"Расследуется уголовное дело о халатности. В рамках расследования уголовного дела по фактам нарушений должностными лицами администрации города Бийска при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья, проводятся необходимые следственные действия. Следователи СК по краю совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю проводят обыски в зданиях администрации города Бийска и по месту проживания должностных лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник пресс-служба мэрии Бийска сообщила, что сотрудники УФСБ изъяли документы и компьютеры и провели обыски в администрации в связи с расследованием, связанным со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам: ул. Спекова 8, 8/1, 8/2. По данным пресс-службы, администрация города продолжает работать в нормальном режиме.