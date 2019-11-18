Новосибирский губернатор поручил мэру помочь с арендой помещений для театра Афанасьева

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области готовы выделить средства на реконструкцию здания для размещения городского драматического театра Афанасьева в 2020 году, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Худрук драмтеатра Сергей Афанасьев 12 ноября сообщил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и части первого этажа здания в центре города, и сейчас арендодатель требует освободить помещения, где находится гардероб и зрительское фойе, что фактически приведет к закрытию учреждения. Афанасьев говорил журналистам, что узнал о переносе сроков реконструкции на 2022-2023 год.

"В ходе встречи Андрей Травников опроверг информацию о заморозке проекта по реконструкции здания бывшего кинотеатра "Пионер" для размещения в нем Новосибирского городского драматического театра под руководством С. Н. Афанасьева и подтвердил, что область готова уже в следующем году финансировать из регионального бюджета начало строительных работ", - говорится в сообщении по итогам встречи Травникова и Афанасьева.

Губернатор поручил Министерству культуры региона оказать помощь мэрии Новосибирска по обеспечению финансирования текущей деятельности театра. Он также поручил мэру Новосибирска Анатолию Локотю урегулировать вопрос с арендой помещений для театра, обеспечив работу учреждения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, Сергей Афанасьев забрал заявление об увольнении после встречи с губернатором, "поскольку губернатор выразил поддержку" театру. Собеседник агентства также добавил, что городские власти ведут переговоры с владельцем помещения на Вокзальной магистрали о сохранении площади, арендуемой учреждением, в прежних размерах.

О театре

Театр Афанасьева на протяжении всей своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, но к ней не могли приступить из-за отсутствия экспертизы на проектно-сметную документацию. В декабре 2018 года проект все же прошел экспертизу, на реконструкцию здания необходимо около 450 млн рублей.

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Худрук - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.

В новость были внесены изменения (14:52 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.