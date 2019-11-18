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Глава Алтайского края предупредил о кадровых решениях в случае неготовности к зиме

В регионе не получили паспорта готовности к отопительному сезону 12 территорий

БАРНАУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко в понедельник предупредил руководителей территорий региона, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону, о возможных кадровых решениях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"У краевых властей есть понимание всей сложности по отдельным территориям, например, Яровому, Алейску. <...> Я обещал публично на весь край во время заседаний нашей комиссии, на заседаниях правительства края, что те, кто не получит паспорта готовности, попадут "в опасную зону" с точки зрения кадровых решений - я это говорил, и это должно дойти до логического завершения. Каждый случай должен быть разобран, причины проанализированы, а проекты решений должны лежать у меня на столе", - цитирует пресс-служба правительства региона Томенко.

Губернатор поручил проанализировать ситуацию в муниципалитетах, не получивших паспорта готовности к отопительному сезону. На сегодня 91% муниципальных образований получили паспорта готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов - Сибирское управлением Ростехнадзора были выдало паспорта готовности 127 муниципальным образованиям из 139, что на 11% больше, чем в прошлом году.

По словам губернатора, такого высокого показателя в истории края не было, однако он попросил министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева на отдельном совещании доложить ситуацию по каждому муниципалитету, не получившему такого документа.

В Алтайском крае не получили паспорта готовности к отопительному сезону 12 территорий, в том числе города Яровое, Славгород, Алейск, объекты Бийского, Калманского, Михайловского, Первомайского, Тальменского, Немецкого национального, Смоленского и Хабарского районов.

Как сообщали ранее власти региона, в отопительном сезоне в Алтайском крае были зафиксированы многочисленные аварии на объектах теплоэнергетики, часть аварий происходила в сильные морозы. Система коммуникаций в регионе, в том числе - теплоснабжения, изношена на 50-70% в различных муниципальных образованиях. В этом году уже произошла авария на ТЭЦ в городе Яровое - она была ликвидирована, однако, жители города подготовили петицию, под которой уже подписались более 1,6 тыс. человек, с требованием привести отопительную систему города в порядок.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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