Задержанный по техническим причинам самолет вылетел из Томска в Паттайю через 14,5 часов

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Royal Flight из Томска в Паттайю (Таиланд) произошел с задержкой в 14,5 часов из-за технической неисправности. На время ожидания пассажиров обеспечили гостиницей, едой и напитками, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

"Самолет вылетел в 18:03 (14:03 мск). Было зарегистрировано 235 пассажиров, 90 решили разместиться в гостинице, а остальные - остались в аэропорте или поехали домой. Тех, кто остался, обеспечили питанием и напитками. Все в соответствии с законодательством, нарушений прав пассажиров нет", - сказал собеседник агентства.

Рейс должен был выполнять самолет Boeing 757. Он прибыл из Таиланда в 01:59 (21:59 мск 17 ноября) и должен был вылететь в обратном направлении в 04:30, однако вылет самолета задержали по техническим причинам.