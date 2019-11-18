Жилой дом в Омской области остался без тепла в 30-градусный мороз из-за закрытия котельной

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Жилой дом на 28 квартир в селе Новотроицкое Омского района Омской области, где в ночь на вторник ожидается похолодание до 32 градусов мороза, остался без центрального отопления по решению муниципальных властей, закрывших в июне нерентабельную котельную. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"В июне этого года жителей многоквартирного дома в с. Новотроицкое Омского района поставили перед фактом - убыточную котельную, отапливающую их дом, отключают. Жители остались без центрального отопления, а администрация Омского района в качестве альтернативы смогла предложить лишь обогрев электроконвекторами. <…> По официальному заключению АО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго", снабжающего электроэнергией дом, электросети дома загружены более чем на 90% и не рассчитаны на подключение таких энергоемких потребителей", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что для поддержания температуры не менее +18 градусов в жилых помещениях необходимо по два электроконвектора на комнату. "Предложенные устройства обогрева, которые согласилась взять только одна семья из этого дома, при первом же использовании сынициировали короткое замыкание. <…> Применение такого количества приборов отопления в доме может привести к аварии", - сообщили в пресс-службе, добавив, что собственники отказались от отопления электричеством.

Получить оперативный комментарий администрации Омского района ТАСС не удалось.

В региональном Минэнерго ТАСС рассказали, что из 28 квартир в доме заселено 18, из 14 квартир жильцы вынуждены были переехать к друзьям и родственникам из-за отсутствия отопления. "В Минэнерго про эту проблему узнали только 12 ноября, до этого от администрации района никакой информации не было, хотя они должны были сообщить о такой проблеме. 15 ноября был выезд на место, завтра в министерстве пройдет совещание, на котором будут рассмотрены варианты оперативного решения этой проблемы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Новотроицком 6 градусов мороза, завтра днем ожидается до минус 21-26 градусов.