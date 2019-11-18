Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жилой дом в Омской области остался без тепла в 30-градусный мороз из-за закрытия котельной

По данным регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в июне муниципальные власти закрыли нерентабельную котельную, а жителям предложили обогрев электроконвекторами

ОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Жилой дом на 28 квартир в селе Новотроицкое Омского района Омской области, где в ночь на вторник ожидается похолодание до 32 градусов мороза, остался без центрального отопления по решению муниципальных властей, закрывших в июне нерентабельную котельную. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"В июне этого года жителей многоквартирного дома в с. Новотроицкое Омского района поставили перед фактом - убыточную котельную, отапливающую их дом, отключают. Жители остались без центрального отопления, а администрация Омского района в качестве альтернативы смогла предложить лишь обогрев электроконвекторами. <…> По официальному заключению АО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго", снабжающего электроэнергией дом, электросети дома загружены более чем на 90% и не рассчитаны на подключение таких энергоемких потребителей", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что для поддержания температуры не менее +18 градусов в жилых помещениях необходимо по два электроконвектора на комнату. "Предложенные устройства обогрева, которые согласилась взять только одна семья из этого дома, при первом же использовании сынициировали короткое замыкание. <…> Применение такого количества приборов отопления в доме может привести к аварии", - сообщили в пресс-службе, добавив, что собственники отказались от отопления электричеством.

Получить оперативный комментарий администрации Омского района ТАСС не удалось.

В региональном Минэнерго ТАСС рассказали, что из 28 квартир в доме заселено 18, из 14 квартир жильцы вынуждены были переехать к друзьям и родственникам из-за отсутствия отопления. "В Минэнерго про эту проблему узнали только 12 ноября, до этого от администрации района никакой информации не было, хотя они должны были сообщить о такой проблеме. 15 ноября был выезд на место, завтра в министерстве пройдет совещание, на котором будут рассмотрены варианты оперативного решения этой проблемы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Новотроицком 6 градусов мороза, завтра днем ожидается до минус 21-26 градусов.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
Томский губернатор сделал 31 декабря выходным в администрации региона
Рабочий день перенесли на 28 декабря "по многочисленным просьбам женщин"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС