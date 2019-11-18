Власти Приангарья предоставят выплаты инвалидам боевых действий в Чечне и семьям погибших

ИРКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области до конца 2019 года предоставят единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей инвалидам боевых действий на Северном Кавказе, а также семьям погибших. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родинов.

"По инициативе губернатора Сергея Левченко членам семей погибших и инвалидам боевых действий в Чечне и на территории Северного Кавказа предоставят единовременную денежную выплату", - сказал он, отметив, что эта мера приурочена к 25-й годовщине начала вооруженного конфликта.

По словам министра, управления социальной защиты населения по месту жительства граждан уже начали прием заявлений на предоставление выплаты. "Ее размер составляет для инвалидов боевых действий - 100 тыс. рублей, для членов семей - 100 тыс. рублей на каждого погибшего ветерана боевых действий", - отметил Родионов.

В пресс-службе губернатора региона ТАСС пояснили, что в соответствии с указом главы Приангарья право на получение выплат имеют жители Иркутской области, относящиеся к категориям военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в результате выполнения задач в условиях вооруженного конфликта, а также членов семей ветеранов боевых действий, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта.

"К членам семьи относятся родители, супруги, не вступившие в повторный брак, дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения", - заметил собеседник агентства.