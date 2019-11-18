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Дом культуры под Северском впервые отремонтировали с 1961 года на средства нацпроекта

В здании восстановили кровлю, утеплили чердак, капитально отремонтировали инженерные системы и перекрытия зрительного зала, а также установили новые кресла

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Дом культуры в поселке Самусь при ЗАТО Северске Томской области, в котором не было капитального ремонта с 1961 года, полностью отремонтировали на средства национального проекта "Культура".

Как уточнил ТАСС глава управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северска Станислав Роговцев, здание сельского клуба было построено в 1961 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Из-за этого последние пять-семь лет в некоторых помещениях ДК уже нельзя было проводить занятия или давать концерты, например в главном зале, где обвалился потолок.

"В этом зале половина потолка лежала на полу, не буду объяснять, что творилось в других помещениях. А что такое клуб? Сельский клуб - это место, где <...> проходят танцевальные вечера и встречи с интересными людьми, где на сцене поют наши дети", - сказал на церемонии открытия ДК Жвачкин. Он уточнил, что на капремонт здания было направлено 60 млн рублей.

Как пояснил ТАСС глава областного департамента культуры и туризма Павел Волк, на ремонт были направлены средства национального проекта: 37 млн рублей из федерального бюджета, 14 млн рублей - из бюджета города Северска, к которому территориально относится поселок, а также средства областного бюджета. Градообразующим предприятием в населенном пункте является судоремонтный завод. "В Самусе проживают 6,5 тыс. человек - как в некоторых райцентрах - а сходить было вообще некуда (до открытия клуба)", - сказал он.

По данным областной администрации, ремонт учреждения стартовал в марте. За несколько месяцев строители восстановили кровлю, утеплили чердак, капитально отремонтировали инженерные системы и перекрытия зрительного зала, установили новые кресла, заменили оконные и дверные блоки, марши лестничных клеток, выполнили внутреннюю отделку помещений и фасадов, а также благоустроили прилегающие территории.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации майского указа президента. Состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Томской области на реализацию нацпроекта "Культура" до 2024 года из федерального бюджета будет выделено более 500 млн рублей. Из областного бюджета финансирование планируется обеспечить в объеме более 100 млн. 

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияТомская область
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