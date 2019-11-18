Экс-глава СО РАН подаст иск о защите репутации после обысков в управлении делами

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Экс-председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академик РАН Александр Асеев планирует подать иск о защите репутации после обысков в управлении делами СО РАН по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя его дочери.

В понедельник в структурах СО РАН в новосибирском Академгородке прошли обыски. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-управляющего делами отделения. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет об Эдуарде Скубневском, и дело связано с приватизацией в 2014 году семьей Асеева коттеджа в Академгородке.

"Мне просто стыдно за это, [Скубневский] - это человек, который работал в Сибирском отделении, в Институте физики полупроводников, он был много лет замдиректора. Его все знают, абсолютно честный, порядочный человек. Я думаю, придется мне подавать встречный иск за нанесение ущерба деловой репутации и морального ущерба", - сказал ТАСС Александр Асеев.

Он рассказал, что в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-х-1960-х годах, однако сейчас вопросы возникли только к одному из них - приватизированному на имя дочери Асеева. В нем в настоящее время живет сам экс-председатель. Асеев также отметил, что вложил в здание значительные средства, поскольку позиционировал коттедж как площадку для приема высокопоставленных иностранных гостей.

Коттедж, о котором идет речь, расположен на улице Мальцева в Академгородке. Ранее он был собственностью Российской Федерации и предоставлялся по договору соцнайма действующему главе СО РАН. Однако с 2014 года приватизирован на имя дочери Асеева, возглавлявшего отделение с 2008 по 2017 год.