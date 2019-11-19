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В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве молодой женщины

По сообщению местных СМИ, он является начальником кинологической службы одной из исправительных колоний

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 29-летней женщины задержан в Красноярском крае. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Женщина 15 ноября уехала на своем личном автомобиле Hyundai Solaris в село Арейское и пропала. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"По подозрению в убийстве задержан 31-летний житель города Красноярска, который под тяжестью предъявленных улик дал признательные показания и показал, где бросил автомобиль, а также сообщил место, где, предположительно, находится тело убитой", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, девушка приехала в Арейское, чтобы выяснить отношения со своим знакомым мужчиной, после чего они вместе поехали в Красноярск. По дороге в районе одной из заброшенных воинских частей возникла ссора и мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

По сообщению местных СМИ, задержанный является начальником кинологической службы в исправительной колонии № 7 в Красноярске. В краевом ГУФСИН эту информацию не комментируют. Источник в ведомстве сообщил ТАСС, что мужчина "уволен по собственной инициативе".

Теги
РоссияКрасноярский край
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