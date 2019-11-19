Новосибирские власти обещают завершить ремонт здания для театра Афанасьева в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Пионер" для размещения городского драматического театра Афанасьева начнут в Новосибирске в 2020 году. Закончить работы планируется в течение двух лет, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Театр Афанасьева на протяжении своей истории - около 30 лет - не имеет собственной сцены. Он неоднократно переезжал на разные площадки: размещался в здании театра "Дом актера", в ДК им. Октябрьской революции, кинотеатре "Победа" и в последние годы - в подвале недалеко от главной площади города. В 2017 году мэрия Новосибирска решила предоставить театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя реконструкцию, на нее необходимо около 450 млн рублей.

"Было принято решение, что, не дожидаясь федеральных средств, область и город начинают финансировать реконструкцию театра Афанасьева уже с 2020 года. <…> Мы ставим срок до 2022 года театр реконструировать, на сегодняшний день нет никаких препятствий к этому", - сказала Терешкова.

Худрук драмтеатра Сергей Афанасьев 12 ноября сообщил, что намерен покинуть свой пост после более чем 30-летнего руководства учреждением, поскольку не имеет необходимых условий для работы. Театр много лет размещается в подвале и в части первого этажа здания в центре города, ранее арендодатель потребовал освободить помещения. Афанасьев также говорил журналистам, что узнал о переносе сроков реконструкции бывшего кинотеатра "Пионер" на 2022-2023 годы. Накануне после встречи с губернатором региона Андреем Травниковым худрук театра забрал заявление об увольнении.

Афанасьев создал театр в 1987 году. Он поставил более 60 спектаклей в Новосибирске, других городах России, а также во Франции. Худрук - обладатель премии в области культуры и искусства мэрии Новосибирска "Человек года" (1997 год), премии "За мужество и огромный вклад в культурную жизнь города "Золотой ключ" (2003 год), золотой медали имени Н. Д. Мордвинова "За выдающийся вклад в театральное искусство" (2018 год). Сам театр имеет десятки призов и наград российских и международных фестивалей. Афанасьев также является президентом Новосибирского государственного театрального института.